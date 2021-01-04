04.01.2021 - 13:36 |
Son dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.
Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."
Kira bedeli kadar aidat ödüyorlar!İstanbul’da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve Beşiktaş’ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Gayrimenkul değerleme genel müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor. Metrekaresi ve sitenin büyüklüğüne göre bu fiyatlar farklılık gösteriyor" dedi.