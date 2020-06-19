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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Ersoy açıkladı! Kredi müjdesi...
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    19.06.2020 - 14:57 | | İHA

    Son dakika: Bakan Ersoy açıkladı! Kredi müjdesi...

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restoran ve kafe işletmecileri için açıkladığı kredi hakkında "3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım." dedi.

    Son dakika: Bakan Ersoy açıkladı! Kredi müjdesi...

    Son dakika: Bakan Ersoy açıkladı Kredi müjdesi...

    Ayrıntılar geliyor...

    Yerli füze motorununun testini Bakan Varank gerçekleştirdiSon dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi.
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