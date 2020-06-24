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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Ersoy corona virüs test merkezleri için tarih verdi!
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    24.06.2020 - 11:33 | | AA

    Son dakika... Bakan Ersoy corona virüs test merkezleri için tarih verdi!

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Korona virüs test merkezlerinin açılacağını bildirdi. Öte yandan Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

    Son dakika... Bakan Ersoy corona virüs test merkezleri için tarih verdi!

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.

    (Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.

    Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz.

    2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız.

    Sürücü hortuma yakalandı, o anları böyle görüntülediÇatalca'da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen TIR'ın da devrildiği görüldü.
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