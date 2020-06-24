Son dakika... Bakan Ersoy corona virüs test merkezleri için tarih verdi!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.

(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.

Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz.

2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız.