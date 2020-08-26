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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Fatih Dönmez'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar
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    26.08.2020 - 22:33 |

    Son dakika... Bakan Fatih Dönmez'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

    Gelen son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'de, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili merak edilenleri ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmalarını Ahmet Hakan'a anlatıyor.

    Son dakika... Bakan Fatih Dönmez'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

    Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları...

    Türkiye petrollerinde bu işe gece gündüz kafa yoran bir ekibimiz var. Karadeniz'de oldukça eskiye gidiyor hikayemiz.

    KEŞİF NASIL YAPILIYOR?

    6 tane derin deniz sondajı yapıldı, ancak denk gelmedi, bulanamadı. Denizde ses dalgalarına aşağıdaki katmanların dönüşleri var.
    2 ve 3 boyutlu yapılıyor. Bir röntgen filmi gibi düşünün. Yüksek potansiyeli olan yerlerde sondaj kararı veriliyor. 

    Yine tıptan gidelim. Biyopsi gibi düşünün bir örnek alıyoruz. 

    Karadeniz'de şu an yaptığımız araştırmada su derinliği 2100 metre. Bu gemilerin su seviyesinden 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyeti var. 

    Oradan deneme amaçlı örnekler alınıyor ve test yapılıyor. Karadeniz'de yüz yüz gaz keşfi var, petrol yok.

    Hemen hemen yüzde yüz saflıkta metan yakaladık. Uluslararası rezerv hesaplama yöntemi kullanıldı. Türkiye bölgesel ölçekte önemli bir oyuncu oldu. 

    2020 yılında açıklanan denizdeki keşifler içinde bir numarayız. 

    Biz 14 ay önce sismik çalışmalara başlamıştık. 2 bin km'de keşfettiğimiz alan 250 kilometrekare. Komşu bir alan daha var. 

    Corona virüs hastası bu sözlerle uyardıElazığ'da yeni tip corona virüs tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.
    daha fazla video için

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