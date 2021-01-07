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07.01.2021 - 18:29 |

Son dakika... TÜRKSAT 5A'nın uzay yolculuğu başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'dan flaş açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulunuyor

Son dakika... TÜRKSAT 5A'nın uzay yolculuğu başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'dan flaş açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2022 yılında tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz.

Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4’e çıkmış olacak.

Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi uydu, uzay ve haberleşme çalışmalarında da bizden desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum.

 

Altın üretimi Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık." dedi.
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