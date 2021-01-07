Son dakika... TÜRKSAT 5A'nın uzay yolculuğu başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'dan flaş açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2022 yılında tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz.



Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4’e çıkmış olacak.



Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi uydu, uzay ve haberleşme çalışmalarında da bizden desteklerini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum.