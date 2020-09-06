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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı
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    06.09.2020 - 00:03 | | AA

    Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı

    Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

    Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı

    Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

    TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

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