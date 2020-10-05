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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 21 Ekim'de başlayacak
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    05.10.2020 - 22:25 | | AA

    Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 21 Ekim'de başlayacak

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

    Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 21 Ekim'de başlayacak

    Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

    "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

    Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaştıHatay'da, motosikletli çifte arkadan çarpan ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada "Arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi. Ben de hafif tıklayım ne olacak düşüncesinden amcadan teyzeye bir tıklayım dedim" notuyla paylaşan Kahraman B, gözaltına alındı. Kahraman B.'ye 396 TL para cezası uygulandı.
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