BİST100.9410.23EURO7.580.37USD6.980.05ALTIN383.54-0.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pakdemirli Dijital Tarım Pazarı'nda önemli açıklamalarda bulundu
    ABONE OL
    29.04.2020 - 11:57 |

    Son dakika... Bakan Pakdemirli Dijital Tarım Pazarı'nda önemli açıklamalarda bulundu

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek."dedi.

    Son dakika... Bakan Pakdemirli Dijital Tarım Pazarı'nda önemli açıklamalarda bulundu

    Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız.

    Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak.

    DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak.

    DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek.

    DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak.

    Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef ettiArdahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bağcılar'da 'parti' gözaltıları: İfadeleri ortaya çıktı

    Bağcılar'da 'parti' gözaltıları: İfadeleri ortaya çıktı

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    İzmir'deki askeri birliklerde virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

    İzmir'deki askeri birliklerde virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

    Sıradaki Haber