12.02.2021 - 20:07 |
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı
Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.
Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şöyle:
“Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155.179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL,
Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226.070 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL,
bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır.
Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun”
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.