Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama: Gerekirse devlet olarak biz alırız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir.

Tire’de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.