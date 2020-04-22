22.04.2020 - 12:15 |
Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama: Gerekirse devlet olarak biz alırız
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız."dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir.
Tire’de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.
23 Nisan’da İstanbul’dan dünyaya sevgi konseriCumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul’un simge yapılarına yer verildi.