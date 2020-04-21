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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli duyurdu! Cumhurbaşkanı Mayısın ilk haftası açıklayacak
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    21.04.2020 - 12:33 |

    Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli duyurdu! Cumhurbaşkanı Mayısın ilk haftası açıklayacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli,"Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır. Limonu izne bağladık 10 liradan 4 liraya düştü. (Hububat alım fiyatı) Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak." dedi.

    Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli duyurdu! Cumhurbaşkanı Mayısın ilk haftası açıklayacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın.

    Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır.

    (Hububat alım fiyatı) Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.

    Gıdada hile yapanların hepsinin tabiri caizse canını okuyacağız.

    Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak.

    Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz.

    Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız.

    Gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak

    PİDE SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

    Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

    Hayvanlar tarlaya girdi 2 mahalle kavga etti!Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
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