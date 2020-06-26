Son dakika... Bakan Pakdemirli'den TMO açıklaması! 200 milyon TL ödendi

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.