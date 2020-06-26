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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pakdemirli'den TMO açıklaması! 200 milyon TL ödendi
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    26.06.2020 - 12:07 | | İHA

    Son dakika... Bakan Pakdemirli'den TMO açıklaması! 200 milyon TL ödendi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

    Son dakika... Bakan Pakdemirli'den TMO açıklaması! 200 milyon TL ödendi

    Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.

    Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

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      Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
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