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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'den itibaren başlıyor
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    19.08.2020 - 14:00 | | AA

    Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

    Ticaret Bakanı Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak." dedi.

    Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, şu mesajları verdi:

    "COVID-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak.

    Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.

    Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."

    Maskesiz gezerken kaymakama yakalandıİstanbul Maltepe'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan corona virüs tedbirleri denetimi yapılıyor. Bir okulda yapılan denetimde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, sokakta maskesiz gezerken gördüğü ve "maskemi kahvede unuttum. Özür dilerim" diyen vatandaşa maske vererek kurallara uymasını istedi.
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