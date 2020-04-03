03.04.2020 - 12:50 |
Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 7400 firma inceleme altında
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla ilgili "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." dedi.
Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.