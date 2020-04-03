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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 7400 firma inceleme altında
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    03.04.2020 - 12:50 |

    Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 7400 firma inceleme altında

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla ilgili "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." dedi.

    Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 7400 firma inceleme altında

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmaların peşinde olduklarını açıkladı.

    Bakan Pekcan 198 firmaya kesilen 10 milyon lira cezanın ardından 7400 firmayı daha incelemeye aldıklarını belirtti.

    Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
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