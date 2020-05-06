06.05.2020 - 15:41 | | AA
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Döviz sıkıntısının önüne geçilecek
Bakan Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:
"Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli.
Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz."