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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Döviz sıkıntısının önüne geçilecek
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    06.05.2020 - 15:41 | | AA

    Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Döviz sıkıntısının önüne geçilecek

    Bakan Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.

    Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Döviz sıkıntısının önüne geçilecek

    Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:

    "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli.

    Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz."

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