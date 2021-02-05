05.02.2021 - 10:37 |
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! KDV iadesi imkanı sağlandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun."
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yokBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok' diye seslendi.