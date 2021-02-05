Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! KDV iadesi imkanı sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun."