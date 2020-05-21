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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: 54 firma Çin'e ihracat yapacak
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    21.05.2020 - 20:26 | | AA

    Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: 54 firma Çin'e ihracat yapacak

    Bakan Pekcan'dan son dakika haberleri peş peşe geldi: Bakan Pekcan, "Çin'e süt ve ürünlerini ihraç edebilecek firmalar duyuruldu, sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e bu ürünleri ihraç edebilecek. Yürütülen yoğun girişimler neticesinde ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

    Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: 54 firma Çin'e ihracat yapacak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını bildirdi.

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını duyurdu.

    Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'den Çin’e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listelerinin duyurulduğunu belirten Pekcan, "Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin’e süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir. Yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından birisi olan Çin pazarının Türk ihracatçılarımıza açılması memnuniyet vericidir. İhracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Çin pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek

    Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 14 Kasım 2015’te Türkiye’den Çin’e ihraç edilecek süt ve süt ürünlerinin veteriner ve sağlık şartları konusunda protokol imzalanmış, 2018'de Çin Gümrükler Genel İdaresinden teknik bir ekip Türkiye'ye gelerek işletmeleri yerinde ziyaret etmişti.

    Aradan geçen süre zarfında yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'den Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı için 54 firmaya farklı ürün gamlarında yetki verildi.

    Bu kapsamda Çin pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve pazara giriş çalışmalarının diğer Uzak Doğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle pazar çeşitliliğinin gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

    Başta süt ürünleri olmak üzere tarım ürünlerinin söz konusu coğrafyadaki pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.

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