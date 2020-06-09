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    09.06.2020 - 12:01 | | AA

    Son dakika haberleri: Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

    Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bÃ¶lgeleri modelini hayata geÃ§irdiklerini belirterek, bu bÃ¶lgeleri kuracak iÅŸletici ÅŸirketlere yatÄ±rÄ±m safhasÄ±nda taahhÃ¼t ettikleri sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50â€™sini geÃ§memek kaydÄ±yla azami 10 yÄ±l boyunca faiz veya kar payÄ± desteÄŸi vereceklerini bildirdi.Â

    Son dakika haberleri: Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

    Pekcan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, TÃ¼rkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji iÃ§eriÄŸi yoÄŸun, yÃ¼ksek katma deÄŸerli mal ve hizmet Ã¼retimi ve ihracatÄ±nÄ± artÄ±rmaya yÃ¶nelik "Ä°htisas Serbest BÃ¶lgesi" modelini hayata geÃ§irdiklerini belirtti.

    Resmi Gazete'de bugÃ¼n yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile TÃ¼rkiye'nin Ar-Ge yoÄŸun, yÃ¼ksek teknoloji ve katma deÄŸerli ihracat hedeflerine katkÄ± saÄŸlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanÄ± sÄ±ra gelir, kurumlar ve gÃ¼mrÃ¼k vergisi gibi birÃ§ok vergi istisnasÄ± sunacaklarÄ±nÄ± ifade eden Pekcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    "Bu bÃ¶lgeleri kuracak olan iÅŸletici ÅŸirketlere de yatÄ±rÄ±m safhasÄ±nda taahhÃ¼t ettikleri sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50â€™sini geÃ§memek kaydÄ±yla azami 10 yÄ±l boyunca faiz veya kar payÄ± desteÄŸi vereceÄŸiz. Ä°htisas serbest bÃ¶lgelerinde saÄŸlanacak teÅŸvik ve desteklerin Ã¼lkemizin genÃ§ ve nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼, uygun altyapÄ± ve lojistik avantajlarÄ± ile birlikte uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã§ekmede Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± hedefliyoruz. BÃ¼rokrasinin azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tek durak hizmet sunumu imkanlarÄ± ile donatÄ±lacak ihtisas serbest bÃ¶lgelerimizin hedeflediÄŸi ilk sektÃ¶rÃ¼ biliÅŸim sektÃ¶rÃ¼ olarak belirledik ve bu amaÃ§la Ä°stanbul Ä°htisas Serbest BÃ¶lgesi'ni kurduk. Ãœlkemizde hizmet sektÃ¶rlerinin Ã¶zellikle yazÄ±lÄ±m ve oyun geliÅŸtirme boyutuyla Ã¶nemli bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, sektÃ¶rde oluÅŸan dinamizmi, ihtisas serbest bÃ¶lgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz."

    Korkutan açÄ±klamasÄ±! "Ä°yileÅŸen bazÄ± hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araÅŸtÄ±rmak üzere Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi tarafÄ±ndan 1 ay önce açÄ±lan "COVID-19 HastalarÄ± Ä°zlem Merkezi" çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ilk sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda elde edilen verileri açÄ±klayan Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Tufan Tükek, "HastalarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu iyileÅŸiyor ancak göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ±, nefes darlÄ±ÄŸÄ± ve ishal problemlerinin de bazÄ± hastalarda devam ettiÄŸini gördük" dedi.
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