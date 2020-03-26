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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Resmen değişti
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    26.03.2020 - 08:55 |

    Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Resmen değişti

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs tedbirleri kapsamında solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni tebliğ düzenlemesi yaparak, ihracatı ön izne bağladıklarını belirtti.

    Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Resmen değişti

    Bakan Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, corona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında, bakanlık olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını duyurdu.

    ÖN İZNE BAĞLANDI

    Pekcan, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak" dedi.

    Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm kurumlar ile eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın da corona virüse karşı dikkatli olmaları  ve  sosyal mesafeyi korumaları noktasında  hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım" dedi. 

    ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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