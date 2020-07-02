Son dakika... Bakan Pekcan iyi haberi verdi! Mayısa göre yüzde 35 yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum.

Haziran ayında tekstil yüzde 24, demir çelik yüzde 20, elektrikli aletler yüzde 18, makine yüzde 17, hazır giyim yüzde 16 oranında arttı. En çok ihracat artışı yüzde 43'le İngiltere oldu, yüzde 37 ile İran, yüzde 34 Rusya oldu.

Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum.

Temassız ticaretle başarı elde ettik.

Kapıkule’den İpsala ve Hamzabeyli’den Mart’ta 1300 araç çıkarken Haziran’da 1400 araç sayısına ulaştık.

(Gümrük vergileri)

Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz.

Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz.

Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi.

İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız.