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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması
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    15.05.2020 - 12:22 |

    Son dakika... Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması

    Ticaret Bakanı Pekcan: Covid19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

    Son dakika... Bakan Pekcan'dan Eximbank açıklaması

    Ayrıntılar geliyor...

    Otellerde koronavirüs sonrası yeni dönem! Artık tatil böyle olacak...Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan "hijyen" genelgesinin ardından Antalya'daki otellerde çalışma başlatıldı.
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