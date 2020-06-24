Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, bugÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarakÂ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "7246 SayÄ±lÄ± Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanuna" iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

1994 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 4054 sayÄ±lÄ± Kanunun, Rekabet Kurumunun gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â hatÄ±rlatan Pekcan, bu sÃ¼re zarfÄ±nda gerek TÃ¼rkiye'deki gerekseÂ uluslararasÄ± piyasalardaki deÄŸiÅŸimin,ÂAvrupa BirliÄŸi rekabetÂ hukukundaki Ã¶nemli geliÅŸmelerin ve edinilen deneyimin, Kanunun bazÄ±Â maddelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi ve modern araÃ§larla gÃ¼Ã§lendirilmesiÂ ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi.

YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle Rekabet Kanununun Avrupa BirliÄŸi veÂ geliÅŸmiÅŸ uygulamalarla uyumlu hale getirildiÄŸini anlatan Pekcan, "SÃ¶zÂ konusu dÃ¼zenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasalarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ±Â daha iyi karÅŸÄ±layabilecek bir yapÄ±ya ve araÃ§lara kavuÅŸturulmuÅŸtur.Â Rekabet Kurumumuzun da daha etkin, aktif ve dinamik hale getirilmesiÂ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶ylece bir yandan piyasa oyuncularÄ± arasÄ±nda etkinÂ rekabet koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±yla tÃ¼ketici refahÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±Â saÄŸlanÄ±rken, diÄŸer taraftan TÃ¼rkiye'ye daha Ã§ok uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±Â Ã§ekilmesinin de Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

UzlaÅŸma yolu ve taahhÃ¼t mekanizmasÄ± hayata geÃ§iyor

Pekcan, "BuÂ dÃ¼zenleme ile teÅŸebbÃ¼sler, olasÄ± bir rekabet ihlali durumu sÃ¶z konusuÂ olduÄŸunda Rekabet KurumunaÂ taahhÃ¼t verebilecek ya da uzlaÅŸmayaÂ gidebilecek. BÃ¶ylelikle, hem soruÅŸturma sÃ¼recinin kÄ±saltÄ±larak hÄ±zlÄ±Â bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±, hem dava sÃ¼reÃ§lerinin neden olacaÄŸÄ±Â kamusal maliyetlerin azaltÄ±lmasÄ±, hem de kamu kaynaklarÄ±nÄ±n dahaÂ verimli bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak." ifadelerini kullandÄ±.

BirleÅŸme ve devralmalara yÃ¶nelik maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak "hakim durum" kriteri yerine Avrupa BirliÄŸi hukukunda kullanÄ±lmaktaÂ olan "etkin rekabetin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltÄ±lmasÄ±" kriterininÂ devreyeÂ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Pekcan,Â "Ã–rneÄŸin iki firma birleÅŸmek istediÄŸindeÂ ya da bir firma diÄŸer bir firmayÄ± satÄ±n almak istediÄŸinde Rekabet Kurulundan izin almak durumunda. Kurul, birleÅŸme ve devralma sÄ±rasÄ±ndaÂ hakim durumun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmese bile, bunun etkin rekabetiÂ Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltabileceÄŸine kanaat getirirse, bu birleÅŸme veyaÂ devralmaya mÃ¼dahale edebilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.