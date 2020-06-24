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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan'dan Rekabet Kanunu açÄ±klamasÄ±! Bugün yürürlüÄŸe girdi
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    24.06.2020 - 10:28 | | Foreks

    Son dakika... Bakan Pekcan'dan Rekabet Kanunu açÄ±klamasÄ±! Bugün yürürlüÄŸe girdi

    Pekcan, "BugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yeni dÃ¼zenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa BirliÄŸi ve geliÅŸmiÅŸ uygulamalarla uyumlu hale geldi. Yeni rekabet kanunu ile TÃ¼rkiye daha Ã§ok uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± Ã§ekilmesinin de Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

    Son dakika... Bakan Pekcan'dan Rekabet Kanunu açÄ±klamasÄ±! Bugün yürürlüÄŸe girdi

    Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, bugÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarakÂ  yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "7246 SayÄ±lÄ± Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanuna" iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

    1994 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 4054 sayÄ±lÄ± Kanunun, Rekabet Kurumunun gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  hatÄ±rlatan Pekcan, bu sÃ¼re zarfÄ±nda gerek TÃ¼rkiye'deki gerekseÂ  uluslararasÄ± piyasalardaki deÄŸiÅŸimin,ÂAvrupa BirliÄŸi rekabetÂ  hukukundaki Ã¶nemli geliÅŸmelerin ve edinilen deneyimin, Kanunun bazÄ±Â  maddelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi ve modern araÃ§larla gÃ¼Ã§lendirilmesiÂ  ihtiyacÄ±nÄ± doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi.

    YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle Rekabet Kanununun Avrupa BirliÄŸi veÂ  geliÅŸmiÅŸ uygulamalarla uyumlu hale getirildiÄŸini anlatan Pekcan, "SÃ¶zÂ  konusu dÃ¼zenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasalarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ±Â  daha iyi karÅŸÄ±layabilecek bir yapÄ±ya ve araÃ§lara kavuÅŸturulmuÅŸtur.Â Rekabet Kurumumuzun da daha etkin, aktif ve dinamik hale getirilmesiÂ  saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶ylece bir yandan piyasa oyuncularÄ± arasÄ±nda etkinÂ  rekabet koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±yla tÃ¼ketici refahÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±Â  saÄŸlanÄ±rken, diÄŸer taraftan TÃ¼rkiye'ye daha Ã§ok uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±Â  Ã§ekilmesinin de Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

    UzlaÅŸma yolu ve taahhÃ¼t mekanizmasÄ± hayata geÃ§iyor

    Pekcan, "BuÂ  dÃ¼zenleme ile teÅŸebbÃ¼sler, olasÄ± bir rekabet ihlali durumu sÃ¶z konusuÂ  olduÄŸunda Rekabet KurumunaÂ  taahhÃ¼t verebilecek ya da uzlaÅŸmayaÂ  gidebilecek. BÃ¶ylelikle, hem soruÅŸturma sÃ¼recinin kÄ±saltÄ±larak hÄ±zlÄ±Â  bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±, hem dava sÃ¼reÃ§lerinin neden olacaÄŸÄ±Â  kamusal maliyetlerin azaltÄ±lmasÄ±, hem de kamu kaynaklarÄ±nÄ±n dahaÂ  verimli bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak." ifadelerini kullandÄ±.

    BirleÅŸme ve devralmalara yÃ¶nelik maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak "hakim durum" kriteri yerine Avrupa BirliÄŸi hukukunda kullanÄ±lmaktaÂ  olan "etkin rekabetin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltÄ±lmasÄ±" kriterininÂ  devreyeÂ  alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Pekcan,Â  "Ã–rneÄŸin iki firma birleÅŸmek istediÄŸindeÂ  ya da bir firma diÄŸer bir firmayÄ± satÄ±n almak istediÄŸinde Rekabet Kurulundan izin almak durumunda. Kurul, birleÅŸme ve devralma sÄ±rasÄ±ndaÂ  hakim durumun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmese bile, bunun etkin rekabetiÂ  Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltabileceÄŸine kanaat getirirse, bu birleÅŸme veyaÂ  devralmaya mÃ¼dahale edebilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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