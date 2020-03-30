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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı! Tüm işletmeler başvurabilir
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    30.03.2020 - 11:22 | | AA

    Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı! Tüm işletmeler başvurabilir

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu, 420 bin sigortalı faydalanacak. 2 milyon haneye biner lira 1 Nisan'da ödenmeye başlayacak." dedi.

    Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı! Tüm işletmeler başvurabilir

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulunuyor

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

    * (Kısa çalışma ödeneği hakkında) Bizim normalde Türkiye'de istihdamı korumak anlamında devletimizin çeşitli kurumlarıyla düzenlediğimiz programlar var. İŞKUR'la yaptığımız programlar içinde aktif iş gücü ve pasif iş gücü programlarımız bulunuyor. Pasif iş gücü programlarımızda kısa çalışma ödeneğimiz bulunuyor. Bir işyeri faaliyeti 3'te 1 azalttıysa ya da kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurulması takdirde kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Aynı zamanda COVID-19'da bu kapsama girdi. Tüm bu işletmelerimiz başvuruda bulunabilirler.

    * (İşçinin-işverenin kazanımı nedir) Bu süreçte hem işveren hem de sigortalımızı korumak zorundayız. Biz devlet olarak onlara maaş desteği sağlıyoruz. Gelir desteği oluyor. Maaşını kaybetmemiş oluyor.

    * (Kimler yararlanabilecek) Başvuruda tüm işletmelerimiz başvurabilir.

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