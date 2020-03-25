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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
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    25.03.2020 - 00:54 | | AA

    Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

    Son dakika | Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı

    Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

    "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

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