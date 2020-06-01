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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler 1-5 Haziran arası yapılacak
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    01.06.2020 - 11:51 |

    Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler 1-5 Haziran arası yapılacak

    Gelen son dakika haberine göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak."dedi.

    Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler 1-5 Haziran arası yapılacak

    Ayrıntılar geliyor...

    Siparişler karekod okutularak verilecekCorona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar bugün normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek.
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