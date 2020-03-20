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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk'tan emekli maaşı açıklaması! Nisan ayından itibaren...
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    20.03.2020 - 11:13 |

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan emekli maaşı açıklaması! Nisan ayından itibaren...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, açıklamalarda bulundu. Selçuk,"Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız." dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan emekli maaşı açıklaması! Nisan ayından itibaren...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk şu ifadeleri kullandı:

    Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

    Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

    Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız

    (Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

    Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız

    Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

    Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladıAntalya’nın Alanya ilçesinde eşinden boşanan Rıdvan Eren (27), otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, Kurtuldum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı. Kredi çekerek evlenen ve yaklaşık 500 bin TL zararı olduğunu söylen Eren, boşamasını oyun havası eşliğinde oynayarak, kutladı.
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