Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! 1 milyon 680 bin haneye daha yardım ulaştırıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

"(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

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