17.06.2020 - 11:02 | | AA
Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! 1 milyon 680 bin haneye daha yardım ulaştırıldı
Gelen son dakika haberine göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulunuyor. Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık. 3.faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor. Ailelere 1000'er lira göndermeye devam ediyoruz. Desteklerimiz devam edecek. (İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.
"(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.
10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.
(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.
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