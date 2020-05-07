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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk'tan önemli açıklama! Ödemeler yarın başlıyor
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    07.05.2020 - 17:10 |

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan önemli açıklama! Ödemeler yarın başlıyor

    Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Ücretsiz izin ödemeleri ise yarın başlıyor. " dedi.

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan önemli açıklama! Ödemeler yarın başlıyor

    Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk CNN Türk  canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

    Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

    Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

    ÖDEMELER YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

    Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.  Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. Mayıs 5'te 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

    (Kısa çalışma ödeneği) Uygun olmayana ödenen işverenden geri alınacak.

    (Ücretsiz izin desteği) Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz.

    Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık. Şubat itibariyle kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz.

    Van'da şehir merkezinin ortasından koyun sürüsü geçtiVan şehir merkezinin en işlek caddelerinden geçen koyun sürüsü şaşırtırken, koyun sürüsünü geçirerek kuralları ihlal eden sürü sahibine ise toplam 288 lira idari para cezası kesildi.
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