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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank açıkladı! 1.2 milyar liralık destek sağlandı
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25.12.2020 - 10:33 | | AA

Son dakika: Bakan Varank açıkladı! 1.2 milyar liralık destek sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Varank açıkladı! 1.2 milyar liralık destek sağlandı

Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi.

Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında "Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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