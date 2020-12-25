25.12.2020 - 10:33 | | AA
Son dakika: Bakan Varank açıkladı! 1.2 milyar liralık destek sağlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi.
Varank, İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında "Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.