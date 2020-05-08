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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan Varank canlı yayında müjdeyi verdi: 3 üniversite aşı testlerine başladı!
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    08.05.2020 - 14:23 |

    Son dakika! Bakan Varank canlı yayında müjdeyi verdi: 3 üniversite aşı testlerine başladı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor

    Son dakika! Bakan Varank canlı yayında müjdeyi verdi: 3 üniversite aşı testlerine başladı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları: 

    Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

    PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar. 

    Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz. 

    Hızlı tanı kiti için Haziran ayında bir protitip hazırlanacak. 

    3 ÜNİVERSİTE TESTLERE BAŞLADI

    Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı. 

    Dünyada medyaya yansımış aşı projeleri var. Biz bu projelerdeki Türk hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Tüm dünyadaki aşı projelerini yakından takip ediyoruz ve iş birliği içindeyiz. 

    Türkiye'nin günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon fazla. Profesyonel maskeleri ülkemizde üretebiliyoruz. Bunu  filtrelerini Fransa ve Almanya'dan ithal ediyorlardır. Salgından sonra bu filtrelerin fiyatı 14 dolardan 50 dolarlara çıktı. Biz de hemen harekete geçtik ve kendi filtrelerimizi yapmaya çalıştık. Yatırımlar başladı. 3 ay içerisinde seri üretime başlayacağız. 

    Sanayi çalışanlarından numuneler toparlanıp testler yapılıyor. 15 binden fazla test yaptık. Vaka sayısı çok düşük çıktı. Bugün itibatrıyla yeni numuneler toplandı. Testler devam ediyor.

     

     

     

     

     

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