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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Varank duyurdu! MEB ile imzalar atılıyor
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    23.07.2020 - 10:48 |

    Son dakika... Bakan Varank duyurdu! MEB ile imzalar atılıyor

    Son dakika gelen habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız' dedi.

    Son dakika... Bakan Varank duyurdu! MEB ile imzalar atılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE’nin okullar ve eğitim kurumları için hazırladığı Covid-18 hijyen kılavuzuna ilişkin bilgiler verdi. Pazartesi günü MEB ile birlikte imzalanacak protokolün duyurusunu yaptı.

    Bakan Varank TSE Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Şimdilerdeyse yeni bir adım atmanın heyecanı içindeyiz. Dün gece Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız. Enstitümüzün saha tecrübesini Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik.

    Nihai çıktımız Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu oldu. Pazartesi günü imzalayacağımız protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin "Güvenilir, Kontrollü, Sürdürülebilir ve Hijyenik” ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor.”

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