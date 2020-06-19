BİST113.6191.00EURO7.680.01USD6.850.01ALTIN381.590.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank yerli füze motorunu test etti
    ABONE OL
    19.06.2020 - 11:22 |

    Son dakika: Bakan Varank yerli füze motorunu test etti

    Son dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

    Son dakika: Bakan Varank yerli füze motorunu test etti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk yerli füze motoru test törenine katıldı. Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" açıklamasını yaptı.

    Test ortamının da tamamen yerli ve milli olduğunu söyleyen Varank, "Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile yabancı ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürününüzün testini bile gerçekleştiremezsiniz" dedi.

    MSB Pençe-Kaplan Operasyonundan görüntüler paylaştı! "Ara-bul-yok et..."Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na dair paylaşımda bulundu. Bakanlık Haftanin’de, Pençe Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini kaydetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Antalya'da korkunç olay! Sigarayı yorgana düşürdü olanlar oldu

    Son dakika... Antalya'da korkunç olay! Sigarayı yorgana düşürdü olanlar oldu

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama

    Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcığa 8 tutuklama

    Sıradaki Haber