19.06.2020 - 11:22 |
Son dakika: Bakan Varank yerli füze motorunu test etti
Son dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk yerli füze motoru test törenine katıldı. Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" açıklamasını yaptı.
Test ortamının da tamamen yerli ve milli olduğunu söyleyen Varank, "Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile yabancı ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürününüzün testini bile gerçekleştiremezsiniz" dedi.
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