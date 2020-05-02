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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank'tan açıklamalar
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    02.05.2020 - 15:15 | | AA

    Son dakika: Bakan Varank'tan açıklamalar

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.

    Son dakika: Bakan Varank'tan açıklamalar

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Somali'ye solunum cihazı yardımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak"

    Son dakika: Bakan Varanktan açıklamalar

     

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