02.05.2020 - 15:15 | | AA
Son dakika: Bakan Varank'tan açıklamalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Somali'ye solunum cihazı yardımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak"
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