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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Varank'tan önemli açıklama! KOBİ'lerin borcu 3 ay ertelendi
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    26.03.2020 - 10:14 |

    Son dakika... Bakan Varank'tan önemli açıklama! KOBİ'lerin borcu 3 ay ertelendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Son dakika... Bakan Varank'tan önemli açıklama! KOBİ'lerin borcu 3 ay ertelendi

    İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

    Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz.

    KOBİ'lerin ödemelerini 3 ay erteledik

    Corona virüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz.

    Firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz.

    Aşı geliştirme işlemine TÜBİTAK liderlik ediyor.

    Fırsatçıların canını yakacağız. Fırsatçılık yapan firmalar bundan sonra bakanlığımızın desteğini asla alamayacak.

      Kadıköy'de İngiliz öğretmen evinde ölü bulunduİstanbul Kadıköy'de İngiliz öğretmen Robert James yaşadığı evde ölü bulundu. James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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