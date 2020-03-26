Son dakika... Bakan Varank'tan önemli açıklama! KOBİ'lerin borcu 3 ay ertelendi

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz.

KOBİ'lerin ödemelerini 3 ay erteledik

Corona virüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz.

Firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz.

Aşı geliştirme işlemine TÜBİTAK liderlik ediyor.

Fırsatçıların canını yakacağız. Fırsatçılık yapan firmalar bundan sonra bakanlığımızın desteğini asla alamayacak.