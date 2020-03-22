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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakanlık açıkladı! Elektronik ortamda yapılabilecek
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    22.03.2020 - 09:23 |

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Elektronik ortamda yapılabilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Elektronik ortamda yapılabilecek

    Bakan Selçuk, yeni tip korona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

    Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR Yönetim Kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı.

    Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” dedi.
    Bakan Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.

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