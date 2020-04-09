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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakanlık açıkladı! İzin verilmeyecek
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    09.04.2020 - 15:59 |

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! İzin verilmeyecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı. Buna göre, sulamada kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecek. Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek.

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! İzin verilmeyecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak" dedi. 

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak" dedi. 

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