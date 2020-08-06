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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakanlık açıkladı! Konut satışı yüzde 1000 arttı
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    06.08.2020 - 11:20 | | AA

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Konut satışı yüzde 1000 arttı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı."

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Konut satışı yüzde 1000 arttı

    Ayrıntılar geliyor...

    Ukraynalı Model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdiİzmir’in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.
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