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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakanlık el koydu! Otobüs firmalarında yeni düzenleme...
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    30.04.2020 - 10:10 | | İHA

    Son dakika: Bakanlık el koydu! Otobüs firmalarında yeni düzenleme...

    Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu.

    Son dakika: Bakanlık el koydu! Otobüs firmalarında yeni düzenleme...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

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