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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakanlık yeni corona tedbilerini açıkladı
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    13.04.2020 - 09:57 | | İHA

    Son dakika... Bakanlık yeni corona tedbilerini açıkladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

    Son dakika... Bakanlık yeni corona tedbilerini açıkladı

    Ayrıntılar geliyor... 

    Başakşehir Şehir Hastanesi yollarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabı 20 Nisan’da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.
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