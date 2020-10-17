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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakanlıktan 'Fatih' mesajı
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    17.10.2020 - 14:06 |

    Son dakika: Bakanlıktan 'Fatih' mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sinema afişi şeklinde tasarımla paylaşılan fotoğrafta "Fatih Büyük Keşif" yazısı dikkat çekti.

    Son dakika: Bakanlıktan 'Fatih' mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

    Bakanlık son yaptığı paylaşımda fotoğraf paylaştı. "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" mesajlı görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı rezerv açıklamasının tarihi de bulundu.

    İşte o paylaşım:

    Son dakika: Bakanlıktan Fatih mesajı

     

    Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.
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