Son dakika: Bakanlıktan 'Fatih' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Bakanlık son yaptığı paylaşımda fotoğraf paylaştı. "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" mesajlı görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı rezerv açıklamasının tarihi de bulundu.

İşte o paylaşım: