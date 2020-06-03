03.06.2020 - 13:36 |
Son dakika... Banka genel müdürleri Bakan Albayrak ile görüşecek
Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün saat 14.00 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşecek. Toplantıda kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin masada olması bekleniyor.
Peki bu toplantıda hangi konular ele alınacak?
Gündemde tüketiciye destek paketleri var. Bankacılık Aktif Rasyosu düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.
Öte yandan kredi ve kart borçlarıyla ilgili şikayetlerin de masada olacağı belirtildi.
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