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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bankacılardan 'İzmir' kararı! Borçlar...
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    03.11.2020 - 16:48 |

    Son dakika... Bankacılardan 'İzmir' kararı! Borçlar...

    Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır." ifadesi kullanıldı.

    Son dakika... Bankacılardan 'İzmir' kararı! Borçlar...

    TBB'den yapılan açıklamada, "İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

    Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalmasının teselli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir."

    Açıklamada, mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.

    Öte yandan Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

    Akbank'tan yapılan açıklamada, "Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenenbireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini, 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteliyor" denildi ve eklendi:

    "Ayrıca Akbank, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek."

    Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
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