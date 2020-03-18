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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Bazı maskelere reçete zorunluluğu geldi
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    18.03.2020 - 13:31 |

    Son dakika haberler: Bazı maskelere reçete zorunluluğu geldi

    Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

    Son dakika haberler: Bazı maskelere reçete zorunluluğu geldi

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada bazı maskelere reçete zorunluluğu getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

    "Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğininn temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

    Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece
    eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

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