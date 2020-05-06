BİST98.738-0.11EURO7.66-0.01USD7.07-0.03ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | BDDK'dan corona kararı! Türkiye'de kullanılacak
    ABONE OL
    06.05.2020 - 00:30 |

    Son dakika | BDDK'dan corona kararı! Türkiye'de kullanılacak

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), corona virüs (Covid-19) salıgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı.

    Son dakika | BDDK'dan corona kararı! Türkiye'de kullanılacak

    BDDK, Korona virüs (Covid-19) salıgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı. Buna göre BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

    Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

    Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına,

    Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

    Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıTürkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Covid-19 tanısı konulduğu, 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 129 bin 491 ve can kaybının 3 bin 520 olduğu açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'

    Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

    Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

    Sıradaki Haber