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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! BDDK'dan flaş kredi kararı
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    04.09.2020 - 18:28 | | AA

    Son dakika! BDDK'dan flaş kredi kararı

    Gelen son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

    Son dakika! BDDK'dan flaş kredi kararı

    BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

    BDDK finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullanıyor

    Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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