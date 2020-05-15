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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorin fiyatına zam geldi
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    15.05.2020 - 16:24 | | AA

    Son dakika... Benzin ve motorin fiyatına zam geldi

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi.

    Son dakika... Benzin ve motorin fiyatına zam geldi

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.

    Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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