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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine dev indirim geliyor
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    19.03.2020 - 09:31 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Benzin ve motorine dev indirim geliyor

    Son dakika haberlere göre, Petrolün fiyatı 24 doları görerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini test etmişti.  Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Milliyet.com.tr.nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorine 20 kuruş, benzin fiyatına ise 16 kuruş indirim bekleniyor. Dün ise motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapılmıştı.

    Son dakika... Benzin ve motorine dev indirim geliyor

    Suriye ve Rusya arasında yaşanan petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. 

    Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 20 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş indirim bekleniyor. 

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

     

     

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