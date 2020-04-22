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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
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    22.04.2020 - 09:05 |

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinde 41 kuruş benzinde ise 31 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

    Benzinin litre fiyatına önceki gün 5 kuruş indirim yapılmıştı. Dün de bugünden itibaren geçerli olan 8 kuruşluk bir indirim geldi.

    BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla pompaya büyük indirim yansıyacak. Gelen bilgiye göre motorinde 41 kuruş benzinde ise 31 kuruş indirim bekleniyor.

    Uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü olarak kabul edilen Brent hampetrolün vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini gördü.

    Küresel ekonomiye ilişkin kaygılar artarken, özellikle petrol piyasalarından kaçan yatırımcıların dolara yönelmesiyle düşen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

    Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 16.67 düşüşle 16.25 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 18.17 düşüşle 10.76 dolara geriledi.

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