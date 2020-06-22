Son dakika... Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±ndan (EPGÄ°S) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ankara'da ortalama 6,21 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 6,45 lira olacak.

Benzinin litresi Ä°stanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, Ä°zmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yÃ¼kselecek.

Ã–te yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satÄ±lan motorinin litre fiyatÄ± 5,94 lira olacak. Motorinin litresi Ä°stanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, Ä°zmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yÃ¼kselecek.

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.

Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.