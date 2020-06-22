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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzin ve motorine zam
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    22.06.2020 - 16:39 | | Foreks

    Son dakika... Benzin ve motorine zam

    Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 24, motorinin litre fiyatÄ±na 23 kuruÅŸ zam geldi.Â

    Son dakika... Benzin ve motorine zam

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±ndan (EPGÄ°S) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ankara'da ortalama 6,21 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 6,45 lira olacak.

    Benzinin litresi Ä°stanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, Ä°zmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yÃ¼kselecek.

    Ã–te yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satÄ±lan motorinin litre fiyatÄ± 5,94 lira olacak. Motorinin litresi Ä°stanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, Ä°zmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yÃ¼kselecek.

    AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±

    AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.

    Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.

    Kocaeli'de sel sularÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kalan kadÄ±n ve köpeÄŸi kurtarÄ±ldÄ±Kocaeli'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve toprak kaymasÄ± sonucu mahsur kalan 53 yaÅŸÄ±ndaki Kadriye Åžahinâ€™i sÄ±rtÄ±ndaki köpeÄŸi ile belediye ekipleri kurtardÄ±.
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