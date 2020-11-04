04.11.2020 - 16:11 | | Foreks
Son dakika... Benzin ve motorine zam geldi
EPGİS: Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı oldu.
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi